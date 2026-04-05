“Me coquetearon harto desde el canal”: Cony Capelli confiesa que recibió millonaria oferta para entrar a reality

Constanza “Cony” Capelli reveló que recibió una millonaria oferta para unirse al próximo reality de Mega “¿Volverías con tu ex? 2″.

En el reciente episodio de Podemos Hablar, la bailarina se refirió a los rumores que la vincularon con un supuesto ingreso a “Gran Hermano Argentina”, en donde se encuentra Jennifer “Pincoya” Galvarini, con quien compartió en la versión chilena del programa.

De hecho, profundizó en el tema y comentó que “es un rumor, la verdad es que no me han contactado”.

No obstante, desde donde sí la contactaron fue de Mega para ingresar a su nuevo reality show. “Ahí sí me coquetearon harto desde el canal, me ofrecieron, las lucas son tentativas. Son tentadoras”, reconoció.

Respecto al pago que le ofrecieron para unirse al programa, Capelli afirmó que “a mí me ofrecieron mensual”.

Tras ello, fue consultada sobre el monto que le ofrecieron, le preguntaron si la cifra estaba entre $30 y $50 millones, a lo que la bailarina respondió con un “sí”.

“Es plata que la gente dice que es plata fácil, pero en verdad estando adentro es El Peral, es un manicomio”, expresó Capelli.

De todos modos, la ganadora de Gran Hermano Chile reveló que rechazó la oferta. Incluso, señaló que el dinero “no me tienta, soy cero ambiciosa con las lucas”, cerró.