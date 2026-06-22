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UDI exige disculpas a diputado Romero tras dichos contra Matthei y advierte tensión con Republicanos

La bancada gremialista rechazó las declaraciones del diputado republicano, quien afirmó que la excandidata presidencial “no es una figura relevante” para su partido, y advirtió que la relación entre ambas colectividades podría verse afectada.

Cristóbal Álvarez

Evelyn Matthei

Evelyn Matthei / Hans Scott

La tensión entre la UDI y el Partido Republicano escaló luego de que el diputado Agustín Romero afirmara que Evelyn Matthei “no es una figura relevante” para su colectividad, tras el cruce que ambos protagonizaron en redes sociales durante la semana pasada.

El conflicto se originó luego de que el parlamentario republicano reposteara una información sobre el apoyo de la exalcaldesa de Providencia a la candidatura de Macarena Lobos a la Secretaría del Senado. En su publicación, Romero aludió al quinto lugar obtenido por Matthei en la última elección presidencial.

La exministra respondió directamente al diputado y le pidió hablar “de números y lugares cuando devuelva el dinero por las horas extras injustificadas”.

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Consultado por la polémica en conversación con Radio Infinita, Romero sostuvo que no buscaba abrir una disputa con la excandidata presidencial, aunque insistió en restarle peso político dentro de su sector.

Evelyn Matthei tiene derecho a opinar lo que quiera, no voy a polemizar con Evelyn Matthei”, señaló el parlamentario.

En esa línea, agregó: “Yo creo que, para nosotros, no es una figura relevante. Puede ser relevante para Chile Vamos, para ellos, y tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa”.

Finalmente, el diputado republicano afirmó que “los desafíos que tiene Chile para el futuro superan por mucho a Evelyn Matthei. Evelyn Matthei no está gobernando al país, lo está gobernando otro Presidente”.

Las declaraciones generaron una dura respuesta de la Bancada de Diputados de la UDI, que a través de un comunicado rechazó “categóricamente las indolentes e impropias declaraciones” del diputado Romero contra Matthei, a quien calificaron como “una de las principales líderes históricas” de la colectividad.

“La trayectoria, liderazgo y credenciales públicas y políticas de Evelyn Matthei son ampliamente conocidas y reconocidas por nuestro país, por lo que bajo ninguna circunstancia corresponde que sea objeto de descalificaciones de esa naturaleza”, señalaron.

Desde la UDI también plantearon que “surge la legítima duda” respecto de si los dichos corresponden a una opinión personal del parlamentario o si representan una postura oficial del Partido Republicano.

En el texto, la bancada remarcó que ha actuado “con total profesionalismo, responsabilidad técnica y, por sobre todo, lealtad política con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast”, agregando que dicho compromiso “en ningún caso merece recibir ataques injustificados y descalificaciones gratuitas desde el propio sector político”.

Finalmente, la UDI exigió “una disculpa pública y sin ambigüedades” por parte de Romero o del Partido Republicano.

De no mediar dicha rectificación, entenderemos que estas declaraciones constituyen una postura oficial, ante lo cual advertimos que las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas”, cerraron.

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