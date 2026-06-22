Vientos de hasta 80 km/h en Chile: Meteorología emite aviso para estas dos regiones del país / Pablo Ovalle Isasmendi

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por viento para zonas de las regiones de Los Lagos y Aysén , debido al paso de un sistema frontal que se dejará sentir durante la madrugada del miércoles 24 de junio.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno corresponde a una condición de “viento normal a moderado” y afectará principalmente a sectores del sur y la zona austral del país. Las rachas más intensas se esperan en el litoral norte de Aysén, donde podrían alcanzar hasta 80 km/h.

En la región de Los Lagos, el aviso considera a Chiloé y el litoral interior. Para esos sectores, Meteorología proyectó vientos de entre 40 y 60 km/h, con rachas que podrían llegar a los 70 km/h durante el desarrollo del evento.

En el caso de la región de Aysén, la advertencia se concentra en el litoral norte. Allí también se esperan vientos de entre 40 y 60 km/h, aunque con ráfagas más intensas, que podrían alcanzar los 80 km/h en la madrugada del miércoles.

La DMC explicó que este tipo de aviso se emite cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, por lo que no corresponde a una alerta de máxima gravedad, pero sí implica condiciones que pueden generar complicaciones en actividades expuestas.

El organismo recomienda mantenerse informado ante la evolución del sistema frontal, especialmente en faenas al aire libre, navegación menor, traslados por rutas costeras o labores que dependan directamente de las condiciones meteorológicas.