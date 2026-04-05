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VIDEOS. Pincoya protagoniza polémica internacional: chilena terminó con quemaduras tras feroz pelea en Gran Hermano en Argentina

Un conflicto por la lavadora escaló a gritos, escupitajos y el lanzamiento de líquido caliente.

Nelson Quiroz

CAPTURA TELEFE

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Un episodio de alta tensión se vivió al interior del reality internacional Gran Hermano Generación Dorada en Argentina, luego de un violento enfrentamiento entre Tamara Paganini y la chilena Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya”, que terminó con acusaciones de agresión física y una participante solicitando atención médica urgente.

El conflicto se originó por una discusión doméstica relacionada con el uso de la lavadora, pero rápidamente escaló a un intercambio de agresiones.

Según lo ocurrido dentro de la casa, la situación derivó en gritos y un escupitajo por parte de la chilena, lo que fue respondido por Paganini con el lanzamiento de una taza de líquido caliente.

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El momento generó alarma inmediata entre los participantes, especialmente cuando Pincoya comenzó a manifestar dolor y pidió asistencia médica, asegurando que había sido quemada. Entre gritos, exigió la presencia de un profesional, afirmando que el líquido estaba caliente y que necesitaba atención urgente.

Otros concursantes intervinieron para intentar contener la situación y entender lo ocurrido, mientras el ambiente se tornaba cada vez más tenso. La propia afectada relató que la agresión se produjo tras un cruce previo, reconociendo que había reaccionado escupiendo a su compañera antes del incidente.

Pese a que algunos intentaron asistirla con medidas básicas, como aplicar agua fría, la participante insistió en esperar la evaluación de personal médico. Con el paso de los minutos, el episodio sumó testigos y versiones cruzadas, manteniendo en vilo al resto de la casa.

El incidente se perfila como uno de los momentos más conflictivos de la actual edición, reabriendo el debate sobre los límites de la convivencia dentro del encierro televisivo.

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