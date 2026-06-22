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Alerta por posible bomba provoca evacuación del Centro de Justicia de Santiago

Un correo electrónico alertó sobre la presencia de un posible artefacto explosivo, lo que activó el protocolo de emergencia.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / CBA

Durante la tarde de este lunes, el Centro de Justicia de Santiago fue evacuado tras una amenaza de bomba al interior del recinto.

Según informó Carabineros, funcionarios del lugar alertaron a personal de la 2ª Comisaría de Santiago sobre la recepción de un correo electrónico que advertía de la presencia de un posible artefacto explosivo.

Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente y se procedió a la evacuación preventiva de las personas que se encontraban en el inmueble.

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