Kino se acumula y sorteará este viernes el mayor pozo de su historia de $10.300 millones: así puedes participar en el juego
Conoce todos los detalles del sorteo que se realizará este viernes 22 de mayo.
Este viernes 22 de mayo, el Kino realizará uno de los sorteos más atractivos de su historia. El tradicional juego de la Lotería de Concepción entregará un pozo acumulado de $10.300 millones, considerando todas sus categorías.
Se trata de una cifra histórica para el concurso, ya que desde la propia organización destacaron que es el monto más alto registrado desde el nacimiento de este juego de azar.
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El sorteo N°3230 se efectuará este viernes a las 22:30 horas, manteniendo la franja horaria habitual en la que se realizan las extracciones de los días miércoles y domingo.
Cómo jugar al Kino y optar al millonario pozo acumulado
Quienes deseen participar pueden hacerlo a través de los sitios web oficiales Lotería.cl o Kino.cl, además de agencias autorizadas y diversos puntos de venta físicos a lo largo del país.
El juego consiste en seleccionar 14 números dentro del rango del 1 al 25, aunque también existe la alternativa de jugar con selección automática, dejando la elección al azar.
El valor mínimo de la apuesta es de $1.000 para el Kino base. A ello se pueden sumar distintas modalidades adicionales como ReKino, RequeteKino, Chao Jefe y Súper Combo Marraqueta, que en su formato más completo pueden alcanzar un valor de hasta $3.500.
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