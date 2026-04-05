“No se va a presentar”: defensa de Apablaza acusa ilegalidad de orden de detención en Argentina y anuncia recurso ante la ONU

La defensa de Galvarino Apablaza afirmó que no se presentará ante la justicia argentina, cuestionando la orden de detención vigente y el proceso de extradición a Chile.

El abogado Rodolfo Yanzón sostuvo que su representado “no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”. Además, aseguró que el proceso “está finalizado hace 16 años”, por lo que “todo lo que se haga en consecuencia es ilegal”.

El jurista también acusó una vulneración a normas internacionales por el estatus de refugiado de Apablaza. “Lo que están haciendo es, una vez más, violar la convención de refugiados”, afirmó, anunciando una presentación ante la ONU.

Las declaraciones se dan en medio de un operativo para ubicar al exfrentista, tras un procedimiento fallido en su domicilio.

Ofrecen recompensa

En paralelo, Argentina ofreció una recompensa de 20 millones de pesos argentinos por información, en coordinación con la PDI.

Apablaza mantiene orden de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro en el caso del asesinato del exsenador Jaime Guzmán.

Desde el gobierno, el canciller Francisco Pérez confirmó gestiones con Argentina y el viaje presidencial.

“El viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema”, señaló, agregando que se busca “hacer todo lo necesario” para que enfrente a la justicia.