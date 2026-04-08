Este miércoles por la tarde, la acción de la Copa Libertadores 2026 continúa a lo largo y ancho del continente, y de inicio, lo hizo con participación chliena: Coquimbo Unido debutó en el torneo recibiendo al Club Nacional de Uruguay.

Válido por la primera fecha del Grupo B del torneo, ‘piratas’ y el ‘bolso’ se vieron las caras en el Francisco Sánchez Rumoroso, encuntro que terminó con emoción y con los hinchas chilenos en llamas.

El solitario gol de Sebastián Coates (22′) bastó y sobó en el primer tiempo para ilusionar a los ‘charrúas’. Sin embargo, cuando se creían confiados del triunfo, un error del portero permitió que Manuel Fernández (90′+5) marcara el agónico empate.

En la próxima fecha, el cuadro chileno tendrá que trasladarse hasta suelo peruano para medirse ante Universitario, mientras que Nacional será local frente a Deportes Tolima en Montevideo.

Mira los goles del partido

Gentileza: ESPN

¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL BOLSO EN CHILE! Cabezazo goleador de Coates para poner el 1-0 de Nacional vs. Coquimbo.



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