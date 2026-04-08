VIDEO. Premio a la constancia: Coquimbo Unido batalló para conseguir un agónico empate frente a Nacional por Copa Libertadores
El ‘pirata’ no pudo con el ‘bolso’ y peridó la opción de sumar sus primeras unidades en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.
Este miércoles por la tarde, la acción de la Copa Libertadores 2026 continúa a lo largo y ancho del continente, y de inicio, lo hizo con participación chliena: Coquimbo Unido debutó en el torneo recibiendo al Club Nacional de Uruguay.
Válido por la primera fecha del Grupo B del torneo, ‘piratas’ y el ‘bolso’ se vieron las caras en el Francisco Sánchez Rumoroso, encuntro que terminó con emoción y con los hinchas chilenos en llamas.
El solitario gol de Sebastián Coates (22′) bastó y sobó en el primer tiempo para ilusionar a los ‘charrúas’. Sin embargo, cuando se creían confiados del triunfo, un error del portero permitió que Manuel Fernández (90′+5) marcara el agónico empate.
En la próxima fecha, el cuadro chileno tendrá que trasladarse hasta suelo peruano para medirse ante Universitario, mientras que Nacional será local frente a Deportes Tolima en Montevideo.
Mira los goles del partido
Gentileza: ESPN
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