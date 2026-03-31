Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de marzo, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, martes 31 de marzo, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros son parte de la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 31 de marzo comenzará a las 18:00 horas en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano enfrentará a la Universidad de Chile, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Luego, desde las 20:30 horas, en el Sausalito, Everton se medirá con Deportes Limache. Juan Sepúlveda será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.