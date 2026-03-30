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Audax reclama por la negativa para recibir hinchas de la U y lanza un dardo a Colo Colo: “Resulta contradictorio...”

Los “itálicos” lanzaron un duro comunicado contra la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, señalando que “esta decisión tardía e inconsistente genera un grave perjuicio al club”.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

A menos de 24 horas de que se dispute el partido, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decidió dar marcha atrás a la presencia de hinchas de Universidad de Chile en su visita a Audax Italiano por la Copa de la Liga.

La decisión golpea fuerte, ya que miles de hinchas azules ya habían comprado sus boletos para asistir al Estadio Bicentenario de La Florida este martes. Además, para los “itálicos” significa una importante merma económica.

Por lo mismo, el elenco “audino” cargó duramente contra la institución encabezada por Germán Codina a través de un comunicado, donde también puso como ejemplo lo que ocurrirá con Colo Colo ante Huachipato en el Estadio Monumental al día siguiente.

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“Audax Italiano informa que presentó a la Delegación Presidencial una propuesta de partido versus Universidad de Chile con venta a público en sectores local y visitante, la cual fue autorizada, permitiendo la venta del 50% del aforo solicitado”, comenzaron señalando desde el club.

“Sin embargo, a menos de un día del partido, la Delegación Presidencial resolvió prohibir la venta, previamente autorizada, al público visitante, donde ya se habían comercializado más de 2.000 entradas para ese sector”, continuaron.

En esa misma línea, agregaron: “Esta decisión tardía e inconsistente genera un grave perjuicio al club y a los hinchas que confiaron en una autorización previamente otorgada por la propia autoridad”.

Para terminar sus descargo, también criticaron la disparidad de criterios, ya que al día siguiente Colo Colo si fue autorizado para llenar el Estadio Monumental y tendrá presencia de hinchas visitantes. “Resulta, además, contradictorio que, al día siguiente de nuestro partido, la misma Delegación autorice un encuentro a solo 5 km de nuestro estadio con 42.000 personas y presencia de ambas parcialidades”, cerraron desde Audax Italiano.

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