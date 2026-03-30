Ya es oficial: los hinchas de Boca Juniors no podrán viajar a Chile para el estreno de la Copa Libertadores ante Universidad Católica en el Claro Arena, pese a las gestiones realizadas por Cruzados.

La decisión fue tomada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, encabezada por Germán Codina, quien argumentó que no están dadas las condiciones de seguridad para recibir a los fanáticos argentinos.

Tras la victoria de este lunes ante Cobresal, el jugador trasandino de la UC, Justo Giani, fue consultado por la ausencia de hinchas “xeneizes” en Las Condes, y si bien lamentó la situación, también mostró comprensión.

“Es una cancha complicada en la altura. Veníamos de perder, era importante terminar estos tres partidos ganando, nos queda definir con dos partidos de local. En líneas generales fue un buen partido”, comentó el ex Aldosivi, Newell’s Old Boys, Atlético Tucumán y Quilmes.

Sobre la determinación, señaló: “Hubiese sido lindo, pero yo creo que por algo será que no lo hacen. Nosotros estamos pensando en Palestino. Ojalá que cuando vayamos para allá podamos llevar gente, que es súper importante, pero no estamos tan enfocados en eso”.

Universidad Católica recibirá a Boca Juniors en San Carlos de Apoquindo el próximo martes 7 de abril, en lo que será el debut de ambos en el Grupo D de la Copa Libertadores.