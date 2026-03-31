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Anuncian “peaje a luca” por los feriados de Semana Santa: estas son las autopistas y los horarios en que aplica la medida

Durante el primer fin de semana largo del año se proyecta que más de 450 mil vehículos saldrán de Santiago.

Sebastián Escares

Anuncian “peaje a luca” por los feriados de Semana Santa: estas son las autopistas y los horarios en que aplica la medida

Anuncian “peaje a luca” por los feriados de Semana Santa: estas son las autopistas y los horarios en que aplica la medida / Agencia Uno

En los próximos días se producirá el primer fin de semana largo del año: Semana Santa 2026. Gracias a la celebración, habrá dos días feriados en el país.

Las jornadas festivas corresponden al viernes 3 y sábado 4 de abril. Eso sí, no corresponden a feriados irrenunciables, por lo que el comercio debería funcionar de forma normal.

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Producto del fin de semana largo se espera que se realicen una serie de traslados en el país. Ante ello, es que el Gobierno activó un plan de contingencia que se aplicará en las carreteras y, entre las medidas, figura el llamado “peaje a luca”.

¿Dónde y cuándo aplicará el “peaje a luca”?

Los conductores podrán optar a un peaje a $1.000 en la Ruta 68, en la Ruta 5 Sur y en la Ruta 5 Norte. A continuación, el detalle:

Horarios de salida

  • Jueves 2 de abril: Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa), Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos) y Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos): $1.000 de 07:00 a 13:00 horas (mismos peajes del día jueves).
  • Viernes 3 de abril: Ruta 68 y Ruta 5 Norte: $1.000 de 07:00 a 10:00 horas.

Horarios de retorno

  • Domingo 5 de abril: Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago), Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas) y Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos): $1.000 de 07:00 a 12:00 horas.

Rebaja de tarifas y restricción para camiones

El plan te contingencia del Gobierno también contempla una rebaja tarifaria para los camiones. A continuación, el detalle:

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En tanto, los horarios y las zonas de restricción para los camiones es el siguiente:

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