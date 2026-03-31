Una fuerte polémica se instaló en las últimas horas por la decisión de las autoridades de no permitir el ingreso de hinchas de Universidad de Chile al Estadio Bicentenario de La Florida para el duelo ante Audax Italiano, a menos de 24 horas del partido y con entradas ya vendidas.

Finalmente, el encuentro se disputó este martes con solo 1.733 personas en el recinto, influido también por el horario: 18:00 horas en un día de semana.

Sobre estas medidas de los entes encargados de la seguridad, que han impedido que los equipos más populares jueguen más allá de las 20:00 horas, Los Tenores de la Tarde conversaron con Felipe de Pablo, gerente de operaciones de la ANFP, quien explicó la relación con las autoridades al momento de programar el fútbol chileno.

“Existe una mesa de programación y seguridad, con la que hemos trabajado estos años, donde la gerencia de ligas presenta propuestas de horario. Este partido, en un inicio, lo pedimos a las 20:00 horas, pero la autoridad decidió que se jugara a las 18:00”, comenzó señalando.

Respecto a los criterios para definir horarios, explicó: “Para nosotros, un horario debe cumplir dos condiciones. La primera, que la gente pueda llegar; jugar a las 18:00 horas en un día de semana es difícil. Por otro lado, el horario peak, que en el caso del Estadio Nacional impacta en el orden público, especialmente en el tránsito”.

“En este caso, se trata de un partido donde la gente no asiste porque se hace muy difícil pedir el día libre o salir anticipadamente”, agregó De Pablo.

Consultado por la relación con las autoridades de seguridad tras la llegada del Gobierno encabezado por José Antonio Kast, señaló: “Entendemos que hay un proceso de instalación de un nuevo Gobierno, donde las autoridades son todas nuevas. Hemos tenido conversaciones constantes con Carabineros, que siempre han mostrado buena disposición. Pero también hacemos un mea culpa, porque estos temas no los conversamos lo suficiente”.

Además, cuestionó la falta de datos concretos para justificar que los partidos en horario nocturno generan más incidentes. “Si existieran cifras claras de que un partido de Colo Colo a las 20:00 provoca más problemas que uno a las 18:00 horas, sería difícil criticar la medida. Pero nosotros no contamos con esa data”, afirmó.

“Tuvimos recitales de 80.000 personas que terminan a la una de la mañana, con mucho ruido, y se pueden hacer. Nos dicen que no hay que compararlos con el fútbol, porque incluso en partidos de 1.000 personas ha habido desmanes, pero no son esos 1.000, son los 10 que provocan problemas”, concluyó Felipe de Pablo.