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VIDEO. Gago alaba a un debutante en la U: “Le dije que entre y disfrute, que piense fácil. Hizo un gran partido”

El entrenador destacó el rendimiento del plantel para imponerse sobre Audax Italiano.

Carlos Madariaga

Gago alaba a un debutante en la U: “Le dije que entre y disfrute, que piense fácil. Hizo un gran partido”

Gago alaba a un debutante en la U: “Le dije que entre y disfrute, que piense fácil. Hizo un gran partido” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Fernando Gago celebró su primera victoria dirigiendo a la Universidad de Chile tras imponerse al Audax Italiano por la Copa de la Liga.

“Encontramos muchos espacios para atacar al rival y generamos la circulación para atacar con más tiempo, estuvimos más finos. Tuvimos bastantes llegadas”, recalcó el argentino en conferencia de prensa.

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Una de las particularidades que marcó el triunfo azul fue el debut profesional del argentino Lucas Barrera, quien estuvo 85 minutos en cancha y asistió para el 2-0 parcial.

“Venia teniendo buenos entrenamientos, me convenció desde el rendimiento que tuvo todos estos días de trabajo. Le dije que entre y disfrute, que juegue a la pelota, que piense fácil. Hizo un gran partido, después sintió todo el nervio de lo que significa jugar, pero hizo un gran partido”, destacó Gago, apuntando a que la búsqueda de variantes va más allá de la edad.

Los jóvenes tienen que ganarse un lugar como todos, no hay cuestión de edad. El que esté mejor va a jugar", resaltó, junto con destacar el regreso a las canchas de Lucas Assadi.

“Tienen que jugar, necesito que esté en cancha. Era lo programado que teníamos. Creímos que era un buen momento para que agarre ritmo futbolístico”, cerró Fernando Gago.

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