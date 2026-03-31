Gattuso rompe en llanto tras la eliminación y en Italia no olvidan su promesa: “Si no vamos al Mundial…”

Este martes, Italia volvió a protagonizar un papelón y, por tercera vez consecutiva, quedó fuera del Mundial. En esta ocasión, fue eliminada por Bosnia y Herzegovina en la tanda de penales del repechaje europeo.

Al igual que Chile, la “Azzurra” no participa de una Copa del Mundo desde la edición de 2014 en Brasil, donde quedó eliminada en fase de grupos, en lo que también fue un duro golpe para una selección que ha sido cuatro veces campeona del torneo.

Uno de los que sabe lo que significa levantar el trofeo más importante del fútbol es el actual entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, quien, tras concretarse la eliminación ante los balcánicos, rompió en llanto ante la prensa.

“Es una verdadera lástima, pero esto es fútbol. Es un golpe. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no hay sangre, no sale nada. Duele, pero no siento nada. Esta victoria era importante para nosotros, para nuestras familias, para los jugadores, para el movimiento y para todos. No quiero hablar del arbitraje ni de nada más”, dijo el DT entre lágrimas a RAI.

“Creo que es injusto, pero esto es fútbol. Llevo años involucrado en el fútbol. A veces me he alegrado y a veces he recibido golpes como hoy. Pero es difícil de digerir. Mis jugadores me sorprendieron hoy con su corazón, la dedicación que mostraron en el campo. Estuvimos en las trincheras y supimos mantenernos ahí. No vamos al Mundial por tercera vez. Personalmente, pido disculpas porque no lo logré”, agregó.

En Italia no olvidan la promesa de Gattuso

En octubre de 2025, cuando aún se disputaba la fase de grupos de las clasificatorias europeas, el exjugador del Milan afirmó: “Si no clasificamos para el Mundial, me mudaré y me iré a vivir lejos de Italia, muy lejos”.

Hoy, con el fracaso consumado, al ser consultado por su continuidad en el banco de la “Azzurra”, respondió: “¿Mi futuro? Sinceramente, hablar de mi futuro no es importante. Hoy lo importante era clasificar a Italia para el Mundial. Nos llevaremos este resultado, pero duele… lo sentimos”.