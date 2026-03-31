Maximiliano Guerrero se enciende en la U de Gago: “Era mi oportunidad y la aproveché”

Fernando Gago consiguió este martes su primer triunfo como entrenador de Universidad de Chile, imponiéndose en un gran partido ante Audax Italiano por 3-1.

Una de las grandes figuras del “Romántico Viajero” fue Maximiliano Guerrero, quien volvió a convertir y ya suma cuatro goles en la temporada. En conversación con TNT Sports tras el partido, el extremo azul valoró la victoria conseguida.

“Fue un triunfo súper importante, hace tiempo lo veníamos buscando. Se dio hoy, jugamos de buena forma. Estamos muy felices de haber ganado”, comenzó señalando el atacante.

Sobre el golazo que anotó, comentó: “Me quedó la pelota ahí y quería aprovecharla; era mi oportunidad y me salió el gol. Esto me deja con una confianza tremenda”.

El ex Deportes La Serena también se refirió a los pocos días de trabajo que han tenido con Gago: “Estamos muy bien, hemos ido ajustando los detalles. Hemos entendido lo que él quiere para nosotros. Solo queda ir corrigiendo los errores partido a partido y seguir mejorando”.

Además, valoró el regreso de los jugadores que han estado ausentes: “Feliz de que se vayan integrando todos los que estaban lesionados y los de la selección. Espero que tengamos el plantel completo próximamente”, cerró Guerrero.