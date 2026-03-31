La emoción de un “fichaje” europeo de La Roja tras su debut: “Estoy muy feliz de representar a Chile”

Este martes, la selección chilena Sub 20 terminó su semana de trabajos en la fecha FIFA, donde enfrentó en dos partidos amistosos a Perú, con un triunfo y un empate como balance.

En esta nómina de La Roja juvenil, Sebastián Miranda sorprendió al convocar a dos futbolistas europeos con raíces chilenas, siguiendo con la estrategia de captación de talento internacional para el nuevo proceso de selecciones nacionales.

Roberto Risnaes (FC Copenhague), Jetzen López (SC Braga) y Thomas Dean Coulombe (RCD Espanyol) fueron estas incorporaciones, y ambos debutaron con la Sub 20 en este parón.

Dean, con un marcado acento español, conversó con el equipo de comunicaciones de la selección chilena, donde expresó su orgullo por vestir la camiseta nacional.

“Es un orgullo. Cuando eres pequeño, cualquier jugador de fútbol quiere llegar a vestir la camiseta de su país. Estoy muy contento del trabajo que hemos hecho en estos dos encuentros. Muy feliz de representar a Chile, a mi familia y a la gente que me ve”, señaló el lateral.

Sobre cómo se gestó la posibilidad de jugar por La Roja, agregó: “Me contactaron desde el club y fue una alegría enorme enterarme de esto. La verdad es que estoy muy contento y orgulloso del trabajo que he hecho para merecerme esto”, cerró Thomas Dean.