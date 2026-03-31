;

Matías Soto alarga su racha de victorias en Challengers y Tomás Barrios vuelve a caer ante un jugador boliviano

El copiapino superó el debut en San Luis de Potosí, pero el chillanejo cayó en Sao Leonardo.

Carlos Madariaga

Matías Soto alarga su racha de victorias en Challengers y Tomás Barrios vuelve a caer ante un jugador boliviano

Matías Soto alarga su racha de victorias en Challengers y Tomás Barrios vuelve a caer ante un jugador boliviano / Instagram @matisototenis / Agencia Uno

El tenis chileno tuvo un martes de dulce y agraz tras el debut de dos de sus representantes a nivel Challenger.

La parte positiva la trajo Matías Soto, que estrenó su regreso al top 300 luego de haber ganado el título en Bucaramanga con un triunfo en la primera ronda del Challenger de San Luis de Potosí.

Revisa también:

ADN

El copiapino se impuso al ucraniano Vladyslav Orlov, 529 del planeta, por un contundente 6/1 y 6/2, sumando su sexta victoria seguida.

Matías Soto espera rival del ganador del choque entre el norteamericano Stefan Kozlov (260°) y el mexicano Alan Magadan (750°).

En cambio, Tomás Barrios tuvo debut y despedida en el Challenger de Sao Leopoldo, Brasil, donde era el primer cabeza de serie.

El chillanejo volvió a sufrir con los Dellien: si Hugo lo eliminó la semana pasada en los cuartos de final en Sao Paulo, ahora Murkel fue quien lo derrotó, por parciales de 6/4 y 6/3.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad