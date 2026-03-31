Matías Soto alarga su racha de victorias en Challengers y Tomás Barrios vuelve a caer ante un jugador boliviano / Instagram @matisototenis / Agencia Uno

El tenis chileno tuvo un martes de dulce y agraz tras el debut de dos de sus representantes a nivel Challenger.

La parte positiva la trajo Matías Soto, que estrenó su regreso al top 300 luego de haber ganado el título en Bucaramanga con un triunfo en la primera ronda del Challenger de San Luis de Potosí.

El copiapino se impuso al ucraniano Vladyslav Orlov, 529 del planeta, por un contundente 6/1 y 6/2, sumando su sexta victoria seguida.

Matías Soto espera rival del ganador del choque entre el norteamericano Stefan Kozlov (260°) y el mexicano Alan Magadan (750°).

En cambio, Tomás Barrios tuvo debut y despedida en el Challenger de Sao Leopoldo, Brasil, donde era el primer cabeza de serie.

El chillanejo volvió a sufrir con los Dellien: si Hugo lo eliminó la semana pasada en los cuartos de final en Sao Paulo, ahora Murkel fue quien lo derrotó, por parciales de 6/4 y 6/3.