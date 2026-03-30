Alexander Cataldo se lleva el doblete del Chilean Open de tenis en silla de ruedas / Chilean Open Copa Banco de Chile 2026

Un espectacular fin de semana completó Alexander Cataldo en la disputa del Chilean Open, torneo que es parte del Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, el circuito de tenis en silla de ruedas.

En el campeonato categoría ITF 175, disputado en el estadio del Banco de Chile, cerca de 40 exponentes se dieron cita en las categorías singles y dobles, además de la modalidad quads.

Alexander Cataldo fue la gran figura al revalidar su título en individuales, consagrándose como el monarca por tercera edición seguida al vencer en la final a su compatriota, Brayan Tapia, por 6/3 y 7/5.

Ambos levantaron el trofeo haciendo dupla tras superar en la final al dúo del francés Guilhem Laget y el estadounidense Conner Stroud por parciales de 6/4 y 6/3.

“Fue una semana de menos a más, en el primer partido me costó mucho entrar y también hay una presión para defender el título en casa. Este es mi quinto título en el Chilean Open, así que estoy muy contento; contento también de haber jugado la final con Bryan, que jugó un muy buen tenis, y por supuesto también contento por mi propio nivel de juego, que fue subiendo durante la semana”, señaló Cataldo tras ganar el título.

En cuanto a las damas, Macarena Cabrillana llegó hasta la final, pero no pudo con la francesa Pauline Dereoulede, que la derrotó por 6/2 y 7/5.

Respecto a la serie Quad, el título del Chilean Open también quedó en casa, pues Francisco Cayulef derrotó en la final al brasileño Ymanitu Silva por 5/7, 6/2 y 6/0.