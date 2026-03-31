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AUDIO. Anotó su primer gol con la camiseta de la U y entregó las tres claves que Gago remarcó para ganarle al Audax Italiano

Agustín Arce reconoció el desahogo que significó para él abrir la cuenta para el triunfo en la Copa de la Liga.

Carlos Madariaga

Agustin Arce en ADN Deportes

Agustin Arce en ADN Deportes

01:59

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Agustín Arce fue clave para la victoria de la U de Chile sobre Audax Italiano en la tercera fecha de la Copa de la Liga.

Todo luego de un buen remate a los 5 minutos para abrir la cuenta en La Florida. “Sentí que llegamos mucho más, con más confianza. Hicimos lo que entrenamos. Estoy muy feliz con la victoria y el gol”, expresó el exseleccionado sub 20, que festejó por primera vez un tanto con la camiseta azul.

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Fue un descargo de muchas semanas de trabajo, que venía buscando el gol. Vamos a seguir para que en los siguientes partidos pueda seguir festejando”, destacó quien ha sido titular en los dos partidos que ha dirigido Fernando Gago en el club.

“Esto se gana en los entrenamientos, ahí va la decisión del profe. Uno se esfuerza día a día para jugar el fin de semana”, comentó Agustín Arce, apuntando a las claves dadas por el argentino respecto a la gestión de su predecesor, “Paqui” Meneghini.

La intensidad, el ida y vuelta, ir siempre hacia adelante. Todo entrenador tiene su forma de ver el juego, los dos tienen una idea muy buena. Ahora se nos dio y estamos felices”, recalcó el ex Deportes Limache, desestimando cambios que se hayan impuesto en la dieta del equipo con la llegada del ex DT de Boca Juniors.

“Somos todos profesionales, cada uno sabe cuándo y cómo comer, lo que se debe hacer”, cerró Agustín Arce en La Florida.

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