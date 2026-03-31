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Italia y su “maldición Mundial”: la nefasta racha de la “Azzurra” tras ganar la Copa del Mundo en 2006

Desde que se impusieron en Alemania, los tanos no pudieron superar la fase de grupos en las dos siguientes citas planetarias, donde no juegan un partido oficial desde hace 12 años.

Carlos Madariaga

Italia y su “maldición Mundial”: la nefasta racha de la “Azzurra” tras ganar la Copa del Mundo en 2006

Italia y su “maldición Mundial”: la nefasta racha de la “Azzurra” tras ganar la Copa del Mundo en 2006 / sampics

Este martes se consumó lo que para muchos parecía imposible: la ausencia por tercera Copa del Mundo seguida de Italia.

La Azzurra no pudo contra Bosnia y Herzegovina, que se impuso en los penales tras remontar la desventaja inicial para forzar el desempate desde los 12 pasos.

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Con esto, el elenco dirigido por Genaro Gatusso alargó toda una maldición que tiene el elenco “de la bota”.

Serán 16 años los que Italia completará sin ir a un Mundial, tomando en cuenta que recién podrá volver a una cita planetaria en 2030.

Yendo más allá, desde que la Azzurra se coronó campeona del Mundo en Alemania 2006, fue cuesta abajo en la rodada a nivel de Copas del Mundo pues desde aquella época que no supera la fase de grupos.

En Sudáfrica 2010, donde defendían el título, quedaron fuera en primera fase tras caer con Eslovaquia, junto con igualar ante Paraguay y Nueva Zelanda.

Luego, en su última cita planetaria, en Brasil 2014, Italia tampoco superaron la fase de grupos luego de perder sus tres compromisos, ante Inglaterra, Costa Rica y Uruguay.

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