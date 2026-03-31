Decretan prisión preventiva para imputado por crimen de Camila Ponce en Valparaíso tras discusión vial

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para el único imputado por el crimen de Camila Ponce, joven de 21 años que murió tras una discusión de tránsito ocurrida el 24 de marzo.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía lo imputó como autor de homicidio y por no dar aviso a la autoridad tras el hecho. Según los antecedentes, en medio del altercado vial la víctima fue golpeada y posteriormente atropellada.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días y estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sujeto fue detenido en Colchane

El sujeto, identificado con las iniciales Y.A.V.V., fue detenido el 29 de marzo en el Complejo Fronterizo Colchane, en la región de Tarapacá, en circunstancias que apuntan a un eventual intento de salida del país.

Además, registra un amplio prontuario, con órdenes pendientes por delitos como robo con violencia, falsificación de licencia de conducir, tráfico en pequeñas cantidades y hurto simple, junto con detenciones previas por receptación.

Estos antecedentes fueron considerados para decretar la medida cautelar.