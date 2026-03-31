;

Decretan prisión preventiva para imputado por crimen de Camila Ponce en Valparaíso tras discusión vial

La Fiscalía lo formalizó por homicidio y omitir denuncia. El sujeto fue capturado en Colchane y mantiene antecedentes por delitos violentos y tráfico.

Martín Neut

Agencia Uno | REFERENCIAL

Agencia Uno | REFERENCIAL

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para el único imputado por el crimen de Camila Ponce, joven de 21 años que murió tras una discusión de tránsito ocurrida el 24 de marzo.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía lo imputó como autor de homicidio y por no dar aviso a la autoridad tras el hecho. Según los antecedentes, en medio del altercado vial la víctima fue golpeada y posteriormente atropellada.

Revisa también:

ADN

El tribunal fijó un plazo de investigación de 180 días y estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sujeto fue detenido en Colchane

El sujeto, identificado con las iniciales Y.A.V.V., fue detenido el 29 de marzo en el Complejo Fronterizo Colchane, en la región de Tarapacá, en circunstancias que apuntan a un eventual intento de salida del país.

Además, registra un amplio prontuario, con órdenes pendientes por delitos como robo con violencia, falsificación de licencia de conducir, tráfico en pequeñas cantidades y hurto simple, junto con detenciones previas por receptación.

Estos antecedentes fueron considerados para decretar la medida cautelar.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad