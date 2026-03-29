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Reportan detención de presunto autor del crimen de Camila Ponce: intentaba salir de Chile por Colchane

A 10 días del brutal caso registrado en Valparaíso, el sospechoso fue capturado cuando intentaba escapar por el norte. Tenía antecedentes previos y órdenes pendientes.

Juan Castillo

Agencia Uno | REFERENCIAL

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La policía logró la detención del presunto responsable del homicidio de Camila Ponce, conductora de aplicación que murió tras ser golpeada y atropellada en Valparaíso.

El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo en Avenida España y generó conmoción por la violencia del ataque.

El sospechoso, identificado como Y. A. V. V., de 31 años, fue capturado este domingo en el complejo fronterizo de Colchane, en la región de Tarapacá, según informó T13.

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Primero antecedentes policiales, el sujeto habría estado intentando escapar de Chile por la frontera norte, luego de ser vinculado directamente al crimen.

Intento de fuga y amplio prontuario

De acuerdo con la información entregada por el mencionado medio, el imputado mantenía una orden de detención vigente por su presunta responsabilidad en el homicidio. Además, registraba antecedentes por delitos como robo con violencia, falsificación de licencia de conducir, tráfico en pequeñas cantidades y hurto simple.

El caso se remonta a una discusión en la vía pública, donde la víctima habría encarado a otro conductor. La situación escaló rápidamente, terminando con el atropello que le provocó graves lesiones. Días después, se confirmó su fallecimiento tras permanecer con muerte cerebral.

Tras su captura, el imputado será trasladado hasta Iquique, donde quedará a disposición de la Fiscalía para continuar con las diligencias del caso.

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