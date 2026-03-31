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Chile conmemora el Día de la Visibilidad Trans: “El avance de la ultraderecha pone en riesgo nuestros derechos”

En la conmemoración del 31 de marzo, ADN.cl conversó con activistas, autoridades y artistas que destacan avances, pero alertan sobre discriminación, retrocesos y la necesidad de mayor empatía social.

Nelson Quiroz

Ruth Cárcamo

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Getty Images / Vladimir Vladimirov

Cada 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans, una fecha que busca celebrar la vida y las contribuciones de las personas trans, pero también visibilizar las desigualdades que aún enfrentan.

En Chile, las reflexiones de organizaciones, activistas y figuras públicas coinciden en un punto: los avances legales no siempre se traducen en una vida digna en lo cotidiano.

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“Valientes”

Desde la Fundación Todo Mejora, su director ejecutivo, Cristian Prinea, enfatizó que la fecha implica una responsabilidad colectiva. “No se trata solo de declarar respeto, sino de abrir espacios, escuchar y cuestionar estructuras que han empujado a las personas trans a vivir en los márgenes”, afirmó.

En esa línea, hizo un llamado a las familias a criar “desde el amor, sin juicios ni imposiciones”.

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Una mirada similar comparte Franco Fuica, de OTD Chile, quien definió la jornada como un momento de celebración y resistencia. “Es un día para reconocernos valientes, para decir que existimos, resistimos y florecemos en comunidad”, sostuvo, destacando el rol de la visibilidad en la construcción de redes de apoyo.

Desde el mundo artístico, el cantante Noah Blanco envió un mensaje directo a las niñeces trans y sus familias: “Nunca vamos a dejar de luchar por esas vidas que necesitan apoyo. Aunque hoy sea difícil, siempre hemos sabido avanzar”, señaló, reforzando la importancia de la visibilidad como legado para futuras generaciones.

“El riesgo de la ultraderecha”

En el ámbito político, la diputada Emilia Schneider subrayó el contexto actual, marcado por tensiones en torno a derechos. “Es una fecha para contemplar lo que hemos logrado, pero también todo lo que ha costado y lo que falta por avanzar. Creo que este año tiene un contexto especial, por el avance de la ultra derecha en el país y el mundo, pues eso pone en riesgo nuestros derechos, y en el último tiempo sobre todo a la niñez trans”, advirtió.

Por su parte, la activista Anastasia María Benavente apuntó a las desigualdades estructurales que persisten.

“La visibilidad permite problematizar realidades como la baja expectativa de vida o la exclusión social. El desafío es transformar esa visibilidad en dignidad y derechos efectivos”, afirmó.

Aunque Chile cuenta con avances como la Ley de Identidad de Género, las voces coinciden en que el reto sigue siendo cultural. El objetivo, recalcan, es que la sociedad garantice el mismo respeto que ya reconoce la ley: una vida plena, sin discriminación.

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