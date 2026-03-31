Andrónico Luksic rompe el silencio tras polémica por Mundos Opuestos y lanza irónica respuesta: “Si quiere me dice viejo...”

Este lunes se vivió la gran final de Mundos Opuestos, la cual estuvo marcada por la polémica protagonizada por Daúd Gazale.

El ex futbolista se mostró indignado por el trabajo de la producción, la cual, a su juicio, lo perjudicó durante una parte de la prueba donde se enfrentó al ganador, Juan Pedro Verdier.

A raíz de esta polémica, un usuario en X criticó directamente a Andrónico Luksic, culpándolo de lo ocurrido durante la final del reality.

“Este viejo qliao (sic) del @aluksicc se moja todo x hacer ganar a los comunistas, la vez pasada hizo ganar a Pangal y ahora Juan Pedro, la anterior a los españoles cagándose a Faloon y Rai, le pusieron más barro y ahora a Daúd con la cuerda”, comentó el usuario @Danny_I7I.

El empresario no dejó pasar la oportunidad y utilizó su cuenta en dicha red social para responderle al usuario que lo emplazó.

“Don Daniel, entiendo que sea apasionado para ver tele, pero ¡no le ponga tanto!“, comenzó.

“No tengo idea quién ganó el reality y no tengo idea quién es Daud. No intervengo en Canal 13 y estoy felizmente retirado de TODAS las empresas”, explicó.

Finalmente, Andrónico Luksic le lanzó una irónica respuesta al usuario.

“Si quiere me dice viejo jubilado, porque eso es lo que realmente soy. Un saludo y que disfrute el nuevo reality”, cerró.