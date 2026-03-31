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La violenta reacción de Daúd Gazale tras perder la final de “Mundos Opuestos”: a los golpes con la producción

El exfutbolista chileno no pudo superar a Juan Pedro Verdier, quien completó primero la prueba y se llevó 50 millones de pesos.

Javier Méndez

La violenta reacción de Daúd Gazale tras perder la final de “Mundos Opuestos”: a los golpes con la producción

El lunes por la noche se vivió la Final de Todos los Tiempos del reality show Mundos opuestos en Canal 13. Ahí, Juan Pedro Verdier se coronó como el gran ganador del programa y obtuvo un premio de 50 millones de pesos.

Eso sí, una de las situaciones que más llamó la atención del evento en la explanada del Estadio Nacional fue la reacción de Daúd Gazale, quien no logró imponerse en la prueba. El competidor protagonizó un minuto de furia.

Durante la etapa inicial del duelo, ambos competidores fueron suspendidos mediante arneses para alcanzar una cuerda con pañuelos que debían recolectar tomando impulso.

La estabilidad de estos dependía directamente de la fuerza y coordinación de dos operarios, quienes manipulaban las cuerdas desde el suelo para mantenerlos en el aire.

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Las cámaras mostraron al exfutbolista emitiendo algunas quejas hacia la producción en ese momento. “Están puro hue...”, fue parte de lo que se escuchó.

De repente uno deposita confianza en situaciones y varias veces me tuvieron a mí tres tipos agarrándome cuando yo no soy pesado, no necesitas tres tipos”, dijo tras la prueba.

“Yo les decía,: ‘dejen de moverme’ porque yo tenía el columpio bien. Y ellos al cederme me dejaban más abajo y me quitaban el impulso”, relató.

Se hacían los tontos, como :‘¿qué está diciendo, qué está diciendo?’ y soltaban. Entonces, si vamos a poner profesionales, si vamos a estar con Juan Pedro dando un show, en una competencia, damos todo, somos serios, que pongan gente a la altura”, continuó.

Luego de que Verdier se convirtiera en el ganador, Gazale incluso intentó agredir físicamente a quienes estaban a cargo de la prueba.

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