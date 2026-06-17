;

DGAC revela oficios por vuelos con niños haitianos: tres aerolíneas fueron identificadas desde julio de 2025

El organismo informó a Radio ADN que abrió un proceso infraccional contra Arajet y que también fueron mencionadas Aruba Airlines y Galistair por vuelos chárter desde Haití y República Dominicana.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Agencia Uno

Agencia Uno

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entregó nuevos antecedentes a Radio ADN sobre la investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile, luego de los oficios recibidos desde el Servicio Nacional de Migraciones por vuelos chárter procedentes de Haití y República Dominicana.

Según la respuesta del organismo, el primer oficio fue enviado por Migraciones el 23 de julio de 2025. En ese documento se advirtió sobre empresas de transporte de pasajeros que estarían trasladando personas extranjeras sin documentación habilitante para ingresar al país.

Arajet, Aruba Airlines y Galistair bajo la lupa

La DGAC informó que ese oficio identificó a tres compañías: Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair, las que realizarían operaciones chárter desde Haití y República Dominicana.

Revisa también:

ADN

El documento señala que estos vuelos transportaban “en su mayoría a niños, niñas y adolescentes” sin cumplir los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería.

El 14 de agosto de 2025, la DGAC respondió al Servicio Nacional de Migraciones (SNM) que dio inicio a un procedimiento infraccional para investigar eventuales incumplimientos al Código Aeronáutico, sus reglamentos e instrucciones. En particular, el organismo indicó que se abrió un proceso contra Arajet S.A., empresa que contaba desde enero de 2024 con un Certificado de Operador Aéreo Reconocido.

De acuerdo con la DGAC, esa investigación “se encuentra en proceso de cierre, en revisión por el Fiscal del Servicio”.

El organismo también informó que el 6 de mayo de 2026 recibió un nuevo oficio del SNM por una situación puntual ocurrida el 30 de marzo de este año con Arajet. Tras ello, la DGAC dictó una resolución que suspendió el certificado AOC de la empresa el 29 de mayo.

Sin embargo, la medida fue posteriormente alzada debido a vuelos programados que afectarían a pasajeros chilenos que debían regresar desde República Dominicana. La institución aseguró que, al levantar la suspensión, exigió “la máxima rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma”.

Respecto de Aruba Airlines y Galistair, la DGAC indicó que no cuentan con AOCR y que, desde agosto de 2025 a la fecha, ninguna ha solicitado realizar operaciones a Chile.

Finalmente, la institución recalcó que no revisa la documentación migratoria de pasajeros, ya que su rol se limita a aspectos técnico-operacionales. Aun así, afirmó que aportará al Ministerio Público “todos los antecedentes que estén en su poder”.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad