DGAC revela oficios por vuelos con niños haitianos: tres aerolíneas fueron identificadas desde julio de 2025

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entregó nuevos antecedentes a Radio ADN sobre la investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile, luego de los oficios recibidos desde el Servicio Nacional de Migraciones por vuelos chárter procedentes de Haití y República Dominicana.

Según la respuesta del organismo, el primer oficio fue enviado por Migraciones el 23 de julio de 2025. En ese documento se advirtió sobre empresas de transporte de pasajeros que estarían trasladando personas extranjeras sin documentación habilitante para ingresar al país.

Arajet, Aruba Airlines y Galistair bajo la lupa

La DGAC informó que ese oficio identificó a tres compañías: Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair, las que realizarían operaciones chárter desde Haití y República Dominicana.

El documento señala que estos vuelos transportaban “en su mayoría a niños, niñas y adolescentes” sin cumplir los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería.

El 14 de agosto de 2025, la DGAC respondió al Servicio Nacional de Migraciones (SNM) que dio inicio a un procedimiento infraccional para investigar eventuales incumplimientos al Código Aeronáutico, sus reglamentos e instrucciones. En particular, el organismo indicó que se abrió un proceso contra Arajet S.A., empresa que contaba desde enero de 2024 con un Certificado de Operador Aéreo Reconocido.

De acuerdo con la DGAC, esa investigación “se encuentra en proceso de cierre, en revisión por el Fiscal del Servicio”.

El organismo también informó que el 6 de mayo de 2026 recibió un nuevo oficio del SNM por una situación puntual ocurrida el 30 de marzo de este año con Arajet. Tras ello, la DGAC dictó una resolución que suspendió el certificado AOC de la empresa el 29 de mayo.

Sin embargo, la medida fue posteriormente alzada debido a vuelos programados que afectarían a pasajeros chilenos que debían regresar desde República Dominicana. La institución aseguró que, al levantar la suspensión, exigió “la máxima rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma”.

Respecto de Aruba Airlines y Galistair, la DGAC indicó que no cuentan con AOCR y que, desde agosto de 2025 a la fecha, ninguna ha solicitado realizar operaciones a Chile.

Finalmente, la institución recalcó que no revisa la documentación migratoria de pasajeros, ya que su rol se limita a aspectos técnico-operacionales. Aun así, afirmó que aportará al Ministerio Público “todos los antecedentes que estén en su poder”.