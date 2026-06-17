Migraciones revela que no hay rastro de 64 menores haitianos tras muestra de la Contraloría

El Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entregó nuevos y alarmantes detalles respecto a la investigación penal por el eventual delito de tráfico ilícito de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana. La autoridad reveló el balance de menores de edad que se encuentran actualmente inubicables en el territorio nacional, tras procesar los datos preliminares contenidos en el preinforme emitido por la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el desglose estadístico provisto por el directivo, entre los años 2022 y 2025 el Estado de Chile autorizó un total de 16.498 procesos de reunificación familiar, correspondiendo la gran mayoría de estos casos a menores de edad. En ese contexto, Sauerbaum aclaró que la auditoría del órgano contralor se restringió de forma inicial a una muestra acotada de 105 niños.

Sin embargo, advirtió el volumen real de personas involucradas en la red es considerablemente superior. “La Contraloría hizo una muestra de todos estos niños, de estos 105, y de estos no encontró a 64. Si autorizaron del 2022 al 2025 16.400 niños, ustedes podrán entender que son mucho más que esos que no tenemos un paradero claro”, alertó el jefe del servicio en 24 Horas.

Respecto a la ruta de transporte terrestre y aérea empleada por las redes civiles investigadas, el director describió la existencia de una triangulación permanente. El procedimiento recurrente consistía en captar a los menores en territorio de Haití, trasladarlos de forma intermedia hacia República Dominicana, y en este último punto embarcarlos en frecuencias de vuelos chárter con destino final a Chile. El jefe de Migraciones matizó que, aunque muchos de los infantes ingresaron portando su documentación en regla, hoy no existe certeza sobre su localización “fundamentalmente porque no se hizo una labor delicada y fina” en los controles fronterizos previos.

Macrocausa judicial y auditorías internas

Frente a la complejidad del escenario delictivo, que contempla la convergencia de delitos múltiples, la autoridad de Gobierno confirmó un giro en la estrategia procesal del Ministerio Público. Sauerbaum transmitió que el fiscal nacional le comunicó la decisión de las jefaturas judiciales de reunificar las distintas causas que sustenaban diversos fiscales a lo largo del país para unificarlas en un único gran expediente de investigación.

Este nuevo diseño institucional buscará abordar el fenómeno delictual de manera integral, persiguiendo figuras penales como el tráfico de migrantes y el engaño sistémico a los padres biológicos, priorizando por sobre todo las diligencias de inteligencia destinadas a dar con el paradero de los niños. Las labores operativas de búsqueda en terreno serán encomendadas de forma directa a la Policía de Investigaciones (PDI) a través de órdenes de investigar despachadas por la Fiscalía, sumándose a un historial de múltiples denuncias y comisiones parlamentarias que se venían registrando desde el año 2023.

En el plano de las responsabilidades administrativas internas, el director de Migraciones anunció acciones disciplinarias inmediatas. “Cuando Contraloría termine vamos a hacer un sumario para determinar las responsabilidades individuales que le corresponden al Servicio de Migraciones, el resto de las instituciones tendrá que responder cada una”, sentenció de forma taxativa.