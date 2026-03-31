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VIDEO. “Aquí es donde arriesgo una demanda”: Vasco Moulian tuvo un nuevo cruce con participante de Fiebre de Baile

El miembro del jurado criticó el vestuario de Betsy Camino, quien no dejó pasar las palabras del actor.

Nicolás Lara Córdova

“Aquí es donde arriesgo una demanda”: Vasco Moulian tuvo un nuevo cruce con participante de Fiebre de Baile

Vasco Moulian protagonizó un nuevo cruce con Betsy Camino en el último episodio de Fiebre de Baile.

El jurado cuestionó la vestimenta de la modelo cubana tras su participación en la prueba de los triángulos de fuego, lo que provocó la molestia de Betsy Camino.

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Aquí es donde arriesgo demanda nuevamente por mi estupidez, ya ni siquiera es amargura, sino que es estupidez, que me meto en estos temas”, expresó Vasco Moulian.

¿Cómo se te puede decir, Betsy, que ese vestido no te queda tan bien?Te quedan más bien los vestidos más largos. ¿Cómo te lo podría decir?”, preguntó.

“No quiero ser irrespetuoso...”

La modelo cubana, visiblemente molesta, le preguntó si era lo único que le iba a decir Vasco Moulian.

“Te vi muy sola, me costó verlos a los tres; pero con respecto al vestido, eso, no quiero ser irrespetuoso”, insistió Moulian.

Yo no sé que tú tienes conmigo con el tema de los cuerpos.Es el vestido, es el vestuario, no sé (...) También esta decisión, antes de yo salir al escenario, pasa por varias vistas. Entonces si ellos me dan el okey, yo también confío en que me voy a ver bien”, Betsy Camino.

También es importante que yo no tomo las decisiones con la ropa que yo salgo acá”, añadió.

Raquel Argandoña respaldó los dichos de Vasco Moulian

Raquel Argandoña salió al paso y respaldó a su compañero del jurado.

Yo le encuentro razón también a Vasco, te lo decimos de muy buena manera. Yo lo iba a acotar también, pero después dije lo voy a dejar pasar”, explicó

“Te ves preciosa. Simplemente, a lo mejor no te fijaste o las personas que te asesoraron…Con cinco centímetros más abajo, el vestido habría sido perfecto. Se ve muy bien por la parte de adelante, pero por la parte de atrás se te ven las nalgas un poquito”, añadió.

“No es tu culpa. El departamento de vestuario debería preocuparse un poquito más”, cerró Argandoña.

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