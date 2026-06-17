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Colegio de Abogados da curso a denuncia contra embajador Zaliasnik por conversaciones con Luis Hermosilla

El organismo gremial confirmó que tramitará la solicitud de investigación contra Gabriel Zaliasnik, mientras la Fiscalía también mantiene una indagatoria abierta.

Juan Castillo

Hermosilla - Zaliasnik

Hermosilla - Zaliasnik

El Colegio de Abogados de Chile confirmó que dio curso a una denuncia presentada contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, a raíz de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

El caso se suma a la investigación abierta por la Fiscalía, luego de una denuncia ingresada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista.

Según los parlamentarios, los diálogos podrían revelar eventuales delitos vinculados a presunto tráfico de influencias y mal uso de recursos públicos.

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Colegio de Abogados tramitará denuncia bajo su reglamento disciplinario

Las conversaciones entre Zaliasnik y Hermosilla han generado cuestionamientos luego de que se conociera que el actual embajador habría planteado, durante el estallido social, que el gobierno de Sebastián Piñera evaluara cortar internet.

En ese contexto, el Consejo General del Colegio de Abogados comunicó que recibió una solicitud de investigación contra Zaliasnik, quien además es asociado de la entidad gremial.

“En relación con informaciones de prensa de los últimos días y atendiendo a las inquietudes manifestadas por miembros del Consejo Directivo, confirmamos que el viernes pasado se ha recibido una solicitud de investigación sobre la conducta del exconsejero y asociado señor Gabriel Zaliasnik, a raíz de sus comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla”, señaló el organismo en declaraciones recogidas por T13.

El Colegio de Abogados agregó que la denuncia seguirá el procedimiento interno correspondiente. “En cumplimiento de nuestro deber institucional, se ha dado curso a esta denuncia, la que se tramitará conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Disciplinario del Código de Ética”, indicó.

Pese a la indagatoria del Ministerio Público y al curso dado por el Colegio de Abogados, el Gobierno ha mantenido el nombramiento de Zaliasnik como embajador en Israel.

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