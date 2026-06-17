Se pone al día la Liga de Primera: Universidad de Chile recibe en el Nacional a O’Higgins / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

En pleno Mundial 2026, el fútbol chileno mantendrá la acción con la disputa de las llaves finales de la Copa de la Liga y la fase grupal de la Copa Chile.

Sin embargo, a ello hay que agregarle un juego pendiente por la fecha 13 de la Liga de Primera.

Esto pues, por la participación de O’Higgins en Copa Sudamericana, se postergó para este jueves 18 de junio su visita a Santiago para enfrentar a la U de Chile, con lo que este juego será el que completará la primera rueda del Campeonato Nacional 2026.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile y O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre azules y celestes se juega este jueves 18 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre U de Chile y O’Higgins?

El partido lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y el relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, por TV, este juego se podrá seguir a través de TNT Sports Premium.

Jueves 18 de junio

EN VIVO | Universidad de Chile 0-0 O’Higgins | Nacional

Goles: