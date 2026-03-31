El feroz desahogo de Daúd Gazale tras minuto de furia en “Mundos Opuestos”: “Se terminaron riendo en mi cara”

La final de Mundos opuestos de Canal 13 estuvo marcada por una nueva polémica. El lunes por la noche se enfrentaron Juan Pedro Verdier y Daúd Gazale en una competencia en el Estadio Nacional.

Fue precisamente el uruguayo quien resultó vencedor y se llevó a casa los 50 millones de premio. Ahí aprovechó para celebrar con su familia e incluso sorprendió con una nueva propuesta de matrimonio a su pareja, Karen Paola.

Eso sí, Gazale estaba en una faceta totalmente diferente: el exfutbolista se mostró indignado por el desempeño de la producción que, a su juicio, lo perjudicó durante una parte de la prueba.

Al principio tiró una botella de agua al suelo con furia. Luego, aunque no lo mostraron las cámaras, incluso se abalanzó hacia un grupo de trabajadores del programa con la intención de resolver todo a los golpes.

El problema fue que, en la prueba, ambos participantes fueron suspendidos con arneses para alcanzar una cuerda con pañuelos que debían agarrar tomando impulso. La estabilidad dependía de dos operarios a nivel del suelo y Gazale se quejó de aquello.

“Es una competencia, damos todo, somos serios, pongan gente a la altura. Yo no sé qué empresa trabajó para mantenernos fijos”, dijo a los medios que llegaron a Ñuñoa.

“La verdad es que son muy poco serios, después se terminaron riendo en mi cara y por eso después les dije: ‘de qué se ríen, si para mí no es un juego’”, continuó.

“Entonces se reía y me decía ‘¿qué hago?’, y cómo dice eso si el profesional es él y no yo”, relató el ex Colo Colo. Según él, le dijo varias veces la producción el error que se estaba cometiendo.

“Yo le decía ‘deja de moverme’, y él se hacía el tonto y seguía bajándome o subiéndome”, sumó más adelante. A su juicio, la gente no estaba bien capacitada.

“Pido un mínimo de respeto hacia los competidores y traer gente seria porque ese chico, con tres más, se reía y me tiraba o me soltaba”, insistió.