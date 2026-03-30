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Tras rechazo a solicitud de su defensa: Corte de Apelaciones ratifica prisión preventiva del exfiscal Manuel Guerra

El tribunal descartó falta de pruebas alegada por sus abogados y respaldó los antecedentes del Ministerio Público en investigación por delitos graves.

Martín Neut

Ex fiscal Manuel Guerra

Ex fiscal Manuel Guerra / Hans Scott

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener en prisión preventiva al exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien es investigado por delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa.

La decisión fue adoptada este lunes por la Octava Sala del tribunal de alzada, que rechazó la solicitud de la defensa del exfiscal, la cual buscaba revertir la medida cautelar argumentando falta de pruebas y una supuesta mala interpretación de conversaciones sostenidas con el abogado Luis Hermosilla.

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De esta forma, la Corte respaldó los planteamientos del Ministerio Público y ratificó lo ya resuelto el pasado 19 de marzo por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que decretó la prisión preventiva al considerar que Guerra representa un peligro para la seguridad de la sociedad y que existen antecedentes suficientes para sustentar los delitos que se le imputan.

Cabe recordar que, en esa misma resolución, el tribunal fijó un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación, en medio de un caso que involucra a una de las exautoridades más relevantes del Ministerio Público en la capital.

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