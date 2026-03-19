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Juzgado de Garantía decreta prisión preventiva para exfiscal Manuel Guerra

El juez acreditó que sí existieron delitos de cohecho al mantener una relación y enviar mensajes con detalles sobre casos de alta connotación al abogado Luis Hermosilla.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Juzgado de Garantía decreta prisión preventiva para exfiscal Manuel Guerra

Juzgado de Garantía decreta prisión preventiva para exfiscal Manuel Guerra

01:27

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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el exfiscal regional oriente, Manuel Guerra.

El juez acreditó que sí existieron delitos de cohecho al mantener una relación y enviar mensajes con detalles sobre casos de alta connotación al abogado Luis Hermosilla.

Según afirmó el juez Guillermo Rodríguez, lo mostrado en los chats presentados por la fiscalía revelaron una estructura en la que Guerra entregaba información a Hermosilla para que llegara Andrés Chadwick y al expresidente Sebastián Piñera, para así poder tener beneficios a cambio.

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El magistrado afirmó que si bien la mayoría de los delitos acusados de prevaricación administrativa y de violación de secreto están prescritos por el tiempo de transcurrido, en el caso de cohecho, al ser reiterativo, sí puede acreditarse con las pruebas y argumentaciones entregadas.

Finalmente, el Juzgado de Garantía determinó que Manuel Guerra sea trasladado al anexo penitenciario Capitán Yáber, donde deberá cumplir prisión preventiva.

El exfiscal Guerra es investigado por presuntos delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, en relación con su vínculo con el abogado Luis Hermosilla y su actuación en las causas Penta, Dominga y Exalmar.

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