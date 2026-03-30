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VIDEO. “Hay errores que te condicionan”: la furia en Unión San Felipe tras grosero fallo del juez en la derrota ante Cobreloa

En el elenco del “Valle del Aconcagua” fustigaron a Rodrigo Carvajal por no sancionar un penal que pudo significar el empate del encuentro.

Carlos Madariaga

“Hay errores que te condicionan”: la furia en Unión San Felipe tras grosero fallo del juez en la derrota ante Cobreloa

“Hay errores que te condicionan”: la furia en Unión San Felipe tras grosero fallo del juez en la derrota ante Cobreloa / JUAN RIQUELME MIERES/ AGENCIA UNO

En la jornada dominical por la sexta fecha de la Primera B, Cobreloa se impuso 2-0 a Unión San Felipe en un polémico partido en el Zorros del Desierto.

Todo cuando al minuto 88, cuando los loínos se imponían aún 1-0, momento en que el elenco del Valle del Aconcagua reclamó penal por parte de Lucas Cornejo sobre Bairo Riveros.

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Rodrigo Carvajal, juez del compromiso, no “compró” la falta y terminó expulsando al atacante de Unión San Felipe por doble tarjeta amarilla.

Sin embargo, en la reiteración de la jugada quedó en evidencia la infracción penal por parte del zaguero de Cobreloa, pero al no haber VAR en la Primera B, la situación no se corrigió.

Todo ante la indignación del DT de Unión San Felipe, Luis Landeros. “A ustedes les dan una fecha, no les pasa nada (...) Nosotros nos vamos para la casa seis meses y a ustedes no les pasa nada, háganse responsable”, le gritó, molesto, al cuarto árbitro, cuestión que refrendó más tarde en conferencia de prensa.

“Entiendo que hay errores y eso me parece que los cometemos todos, pero me parece que hay errores que te marcan la diferencia, que te condicionan. Yo no quiero nada a favor, jamás he pedido nada a favor, simplemente que haya justicia y que el árbitro cumpla con el rol que tiene que cumplir”, recalcó el entrenador del elenco que, con esta caída en Calama, quedó penúltimo en la Primera B.

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