Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de marzo, y quién transmite?

Hoy, lunes 30 de marzo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Tres de estos encuentros son parte de la tercera fecha de la Copa de la Liga y uno cerrará la sexta jornada de la Primera B.

Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 30 de marzo comenzará a las 18:00 horas en el estadio El Cobre, donde Cobresal recibirá a Universidad Católica, con arbitraje de Nicolás Millas y transmisión en las plataformas de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Luego, desde las 20:30 horas habrá dos choques en simultáneo. Uno será en el Ester Roa Rebolledo, donde Universidad de Concepción enfrentará a Ñublense. Nicolás Pozo será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro se jugará en el Municipal de La Cisterna, lugar en que Palestino recibirá a O’Higgins, con arbitraje de Francisco Gilabert y transmisión en la plataforma streaming HBO Max.

Primera B

El único encuentro del día en el ascenso se disputará a contar de las 18:00 horas en el Municipal de San Bernardo, donde Magallanes recibirá a Rangers. Cristián Droguett dirigirá el compromiso, que será transmisión en la plataforma streaming HBO Max.