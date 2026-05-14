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Xi dice a Trump que Taiwán puede derivar en un “conflicto”

“Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto”, advirtió el mandatario chino.

Información de

DW

Mario Vergara

(Getty Images)

(Getty Images) / KENNY HOLSTON

El presidente chino Xi Jinping advirtió este jueves (14.05.2026) a su homólogo estadounidense Donald Trump que una gestión inadecuada de Taiwán podría empujar a ambos países a un “conflicto”, en una contundente declaración durante su cumbre en Pekín.

Xi recibió con un apretón de manos al líder de la Casa Blanca al pie del monumental Gran Salón del Pueblo de la plaza Tiananmén, el centro neurálgico del poder comunista en la capital, decorada con alfombra roja y los colores de China y Estados Unidos.

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Trump comenzó el cara a cara elogiando a su anfitrión, al que calificó de “gran líder” y “amigo”, al tiempo que pronosticaba que sus países tendrán “un futuro fantástico juntos”.

Pero más allá de la pompa inicial, Xi utilizó un tono menos efusivo y afirmó que ambas partes “deberían ser socios, no rivales”, al destacar desde el primer momento la situación de Taiwán, una isla autónoma y de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio.

“Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos“, dijo Xi, según declaraciones publicadas por los medios estatales chinos. “Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa”, agregó.

El viaje de Trump a Pekín es el primero de un presidente estadounidense en casi una década y la gran recepción contrasta con una serie de tensiones comerciales y geopolíticas sin resolver entre los dos gigantes.

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