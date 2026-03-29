Escala el conflicto entre la UC y Boca por las entradas de visitantes para Copa Libertadores: Conmebol podría actuar

El partido entre Universidad Católica y Boca Juniors del próximo martes 7 de abril, que marcará el debut de ambos en la Copa Libertadores 2026, ya se juega fuera de la cancha.

Esto se debe a la polémica entre las dirigencias de ambos clubes por las entradas para hinchas visitantes que solicita el cuadro argentino y que la UC no puede garantizar en su totalidad.

De hecho, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, solicitó que no haya hinchas del “Xeneize” en el Claro Arena. Aun así, en Cruzados trabajan para cumplir al menos con una parte de lo que exige la Conmebol, aunque desde Boca insisten en recibir el total estipulado en el reglamento del torneo.

Si en un principio los de la precordillera habrían ofrecido 450 tickets para los argentinos, ahora, según información de Diario Olé, la cifra aumentó a 1.000 boletos, lo que representa un gran esfuerzo para la UC, considerando la capacidad de su estadio.

Sin embargo, lejos de terminar el conflicto, el cuadro trasandino, presidido por Juan Román Riquelme, habría vuelto a rechazar la propuesta, insistiendo en contar con las 2.000 entradas para visitantes que exige la Conmebol.

De no cumplir con lo estipulado, Universidad Católica podría arriesgar sanciones superiores a los 20.000 dólares. Un escenario complejo para Cruzados, que enfrenta la presión de las autoridades, la magnitud de Boca Juniors y las limitaciones del Claro Arena.