Calama está de luto por el asesinato de la inspectora María Victoria Reyes, a manos de un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta, el pasado viernes 27 de marzo.

El brutal ataque ha causado conmoción a nivel país y Cobreloa, como la principal institución deportiva de la ciudad, quiso rendir un homenaje a la trabajadora en su último partido por la Primera B.

Este domingo, los “loínos” recibieron a Deportes San Felipe en el Estadio Zorros del Desierto y, antes de iniciar el juego, se realizó un emotivo minuto de silencio en honor a María, el cual fue respetado por los más de 4.300 hinchas que llegaron al recinto.

Cobreloa salta a la cima de la Primera B

En el desarrollo del juego, el cuadro dirigido por César Bravo dio muestras de su jerarquía y se impuso por 2-0 a los de Aconcagua, que tuvieron opciones para rescatar un punto, pero una polémica decisión arbitral terminó por frustrar sus aspiraciones.

A los 88 minutos del encuentro, y con los locales arriba por la cuenta mínima gracias a un gol de Gustavo Gotti (14’), Bairo Riveros fue expulsado por doble tarjeta amarilla por el juez Rodrigo Carvajal, tras considerar que simuló un penal.

Sin embargo, en las repeticiones de la transmisión oficial se pudo observar que sí hubo un pisotón en el área sobre el atacante de San Felipe, lo que debió haber sido sancionado como pena máxima a favor del “Uní Uní”.

En los descuentos, con la visita completamente volcada en ataque, Matías Sandoval (90+6′) selló el 2-0 para Cobreloa, que con este triunfo suma 14 puntos y se posiciona como líder exclusivo de la Primera B.