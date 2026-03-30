Ocho parlamentarios figuran como morosos en Fondo Solidario y responden por sus deudas / Oscar Guerra

En medio del debate por el financiamiento estudiantil, una nueva controversia puso el foco en diputados con deudas universitarias impagas. El tema se instaló luego de que el Presidente José Antonio Kast los emplazara a regularizar su situación, señalando que “se pongan al día” para evitar cuestionamientos públicos.

Según un análisis del registro del Fondo Solidario del Crédito Universitario —distinto al CAE y con datos accesibles—, ocho parlamentarios figuran como morosos al cierre de 2025, con montos que van desde poco más de $1 millón hasta cerca de $40 millones.

La situación tensiona la discusión legislativa, al involucrar a actores que participan del debate sobre reformas al sistema.

Las respuestas han sido dispares. El diputado José Carlos Meza (Republicanos) afirmó que su deuda está en proceso de pago: “La he pagado y la seguiré pagando”.

Palabras de parlamentarios

En tanto, Sara Concha (PSC) negó mantener compromisos vigentes, mientras que Nathalie Castillo (PC) reconoció que su caso “está regularizándose” y que es su deber normalizarlo.

Por su parte, Francisco Crisóstomo (PS) admitió atrasos en el pasado, aunque aseguró que “la deuda está completamente saldada”. En la misma línea, Emilia Nuyado (PS) expresó su disposición a ponerse al día, mientras que Carolina Tello (FA) cuestionó la polémica, acusando un “intento de deterioro de imagen pública”.

El episodio abre una arista política en el debate sobre el financiamiento de la educación superior, cruzando la discusión técnica con cuestionamientos sobre responsabilidad y transparencia.