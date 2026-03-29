Encuesta Cadem: Mara Sedini y Jorge Quiroz son los ministros peor evaluados del gabinete del Presidente Kast

Una nueva entrega de la encuesta de CADEM reveló una caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien retrocedió 4 puntos y alcanzó un 43% de respaldo.

En paralelo, su desaprobación subió a 51%, reflejando un escenario complejo marcado por decisiones económicas sensibles para la ciudadanía.

El estudio también posiciona a Mara Sedini (Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda) como los ministros peor evaluados del gabinete, con 42% y 44% respectivamente. Más atrás aparecen Ximena Rincón (Energía), Francisco Undurraga (Cultura) y Judith Marin (Mujer).

Combustibles y economía tensionan la evaluación ciudadana

Uno de los puntos más críticos del sondeo tiene relación con el alza en el precio de los combustibles. Un 60% de los encuestados considera que esta medida “era evitable”, mientras que un contundente 72% señala que “habría preferido que se hiciera de manera gradual”, en lugar de una implementación inmediata.

En materia económica, el 44% cree que el Estado cuenta con recursos suficientes para cumplir sus compromisos, mientras que quienes perciben una situación crítica disminuyeron del 33% al 25%.

Respecto a las movilizaciones estudiantiles, el 40% se manifestó a favor, mientras que un 57% las rechaza. Además, un 59% coincide con que este tipo de protestas “solo aparecen cuando gobierna la derecha”, lo que evidencia una lectura política del fenómeno.

Finalmente, el retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU también generó división: un 45% está de acuerdo con la decisión y el mismo porcentaje la rechaza.