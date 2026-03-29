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Encuesta Cadem: Mara Sedini y Jorge Quiroz son los ministros peor evaluados del gabinete del Presidente Kast

En tanto, la aprobación del Presidente Kast sigue a la baja y los combustibles generan fuerte rechazo ciudadano.

Juan Castillo

Agencia Uno

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Una nueva entrega de la encuesta de CADEM reveló una caída en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, quien retrocedió 4 puntos y alcanzó un 43% de respaldo.

En paralelo, su desaprobación subió a 51%, reflejando un escenario complejo marcado por decisiones económicas sensibles para la ciudadanía.

El estudio también posiciona a Mara Sedini (Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda) como los ministros peor evaluados del gabinete, con 42% y 44% respectivamente. Más atrás aparecen Ximena Rincón (Energía), Francisco Undurraga (Cultura) y Judith Marin (Mujer).

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Combustibles y economía tensionan la evaluación ciudadana

Uno de los puntos más críticos del sondeo tiene relación con el alza en el precio de los combustibles. Un 60% de los encuestados considera que esta medida “era evitable”, mientras que un contundente 72% señala que “habría preferido que se hiciera de manera gradual”, en lugar de una implementación inmediata.

En materia económica, el 44% cree que el Estado cuenta con recursos suficientes para cumplir sus compromisos, mientras que quienes perciben una situación crítica disminuyeron del 33% al 25%.

Respecto a las movilizaciones estudiantiles, el 40% se manifestó a favor, mientras que un 57% las rechaza. Además, un 59% coincide con que este tipo de protestas “solo aparecen cuando gobierna la derecha”, lo que evidencia una lectura política del fenómeno.

Finalmente, el retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet en la ONU también generó división: un 45% está de acuerdo con la decisión y el mismo porcentaje la rechaza.

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