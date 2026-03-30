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¿Nuevo quiebre amoroso en la farándula chilena? Aseguran que conocida animadora de TV terminó su relación

Según expusieron en espacios televisivos, el término habría ocurrido hace un par de meses atrás.

Sebastián Escares

¿Nuevo quiebre amoroso en la farándula chilena? Aseguran que conocida animadora de TV terminó su relación

Un nuevo rumor ha estado dando vueltas durante los últimos días en el mundo de la farándula. Se trata de un supuesto quiebre amoroso entre Millaray Viera y su pareja.

Los rumores salieron a la luz en diversos programas faranduleros, en donde detallaron cuáles habrían sido las razones detrás del quiebre.

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Según expusieron los periodistas Patricio Sotomayor y Hugo Valencia, el quiebre entre Viera y Jorge Matte habría ocurrido hace un par de meses atrás.

¿Terminaron?

El quiebre se habría originado porque el empresario pasaba mucho tiempo fuera del país por su trabajo. Esto, habría ocasionado dificultades en que ambos mantuvieran una relación cercana, afirmaron los comunicadores.

“El círculo cercano a ellos dice que él viajaba mucho por el mundo, él tenía muchos negocios, pasaba gran parte del tiempo en Europa y ella pasaba mucho tiempo acá en Chile, además por los tratamientos de salud. Al parecer, la distancia es lo que termina por separar a esta pareja”, expuso Patricio Sotomayor.

Por su parte, Hugo Valencia detalló: “Logré dar con el círculo más estrecho, más cercano de ambos, tanto de él como de ella. Y hoy día puedo confirmar que efectivamente Millaray Viera y Jorge Matte terminaron su relación”.

“Terminaron hace 2 meses y medio, 3 meses aproximadamente, según lo que me comentan. Me comentan que terceros involucrados no habrían, que más bien el quiebre amoroso se da sobre todo por un tema de logística”, explicó Valencia.

Por otro lado, el comunicador indicó que el quiebre fue en buenos términos e incluso “me hablan que todavía hay amor”, expuso.

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