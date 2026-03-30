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Garnero anticipa el apretado calendario que se le viene a la UC: “Necesitamos que todos estén de la mejor manera”

“Muy contentos con el nivel colectivo, obviamente, pero también con lo individual”, dijo el DT de la Universidad Católica tras vencer a Cobreal.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Universidad Católica volvió a los triunfos en la Copa de la Liga este lunes tras vencer por 3-2 a Cobresal en El Salvador, resultado que no conseguía desde hace cinco partidos.

Luego de la victoria, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, valoró los tres puntos obtenidos, que los dejan en la cima del Grupo B, a la espera de lo que hagan Ñublense y Universidad de Concepción en su compromiso.

“Es una cancha difícil, el rival también tiene lo suyo. Hoy lo pudimos abrir de entrada y eso es fundamental, porque a nosotros nos estaba costando. Hoy demostramos que, si abrimos los partidos, los podemos manejar mucho mejor”, comenzó señalando el técnico argentino a TNT Sports.

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Sobre las rotaciones que realizó, comentó: “Muy contentos con el nivel colectivo, obviamente, pero también con lo individual. Tuvimos jugadores que anduvieron muy bien y eso nos viene bárbaro, porque el calendario está muy encima: se viene el jueves, luego el martes, y empezamos a tener un abril y mayo más apretados”.

“Es una cancha que da para eso, bastante lenta. Teníamos que tener la pelota, esperar que el rival saliera y, una vez generados los espacios, aprovecharlos. Por momentos lo hicimos muy bien y tuvimos muchas ocasiones de gol”, agregó el DT.

Respecto a cómo prepara los duelos ante Palestino y Boca Juniors en pocos días, Garnero sentenció: “Quiero ver cómo terminaron todos, es fundamental. Mañana llegamos, entrenamos y damos la citación. Necesitamos que estén todos de la mejor manera para afrontar el partido ante Palestino al 100%, porque necesitamos los tres puntos”.

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