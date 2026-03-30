“No es deporte, es maltrato”: deportistas se lanzan contra ministra Duco tras dichos sobre el rodeo

La publicación de la ministra del Deporte, Natalia Duco, en la que destacó el valor del rodeo como parte de las tradiciones chilenas, desató una ola de reacciones en redes sociales, incluyendo cuestionamientos de deportistas nacionales que no tardaron en manifestar su rechazo.

Todo se dio luego de la participación de la secretaria de Estado participara en el 77° Campionato Nacional de Rodeo en Rancagua, acompañando al Presidente José Antonio Kast.

En aquella instancia, la ministra Duco expuso que esta práctica “es un deporte nacional”, subrayando además la necesidad de generar un trabajo coordinado para “crear un plan de desarrollo a futuro”.

En esa línea, tras el evento, la titular del Deporte realizó una publicación en redes sociales, generando debate en los comentarios. Una de las respuestas que más genero reacción fue la de la futbolista Fernanda Pinilla, quien fue categórica: “No es deporte, es maltrato animal”.

En la misma línea, la tenista de playa Francisca Zúñiga emplazó a la autoridad a replantear su postura: “No sostengas tradiciones de maltrato y tortura, pon la energía en deportes que generan vida y alegría”.

Entre los comentarios incluso apareció la velocista Paulina Contreras Cazenave expresaron su molestia, señalando: “Me extraña que siendo deportista diga que el rodeo es deporte… mejor apoyen disciplinas que realmente lo necesitan”.

A estas críticas se sumó también el maratonista César Díaz, quien fue aún más directo al cuestionar el rol de la secretaria de Estado: “Es ignorancia decir que el rodeo es deporte. Hágase un favor y deje su cargo”.