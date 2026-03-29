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“Una bofetada a las víctimas”: exministro de Justicia cuestiona freno de expropiación a Colonia Dignidad

El ministro Iván Poduje, en tanto, aseguró que la cartera no tiene atribuciones ni recursos para avanzar en la medida.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

Un nuevo enfrentamiento político se abrió tras la decisión del Ministerio de Vivienda de descartar la expropiación de la ex Colonia Dignidad, iniciativa que había sido impulsada en administraciones anteriores como parte de una política de memoria histórica.

Mientras el actual titular del Minvu, Iván Poduje, defendió la medida por razones presupuestarias y legales, el exministro de Justicia Jaime Gajardo criticó duramente el retroceso.

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Una cerca cubre parte del terreno de la secta Colonia Dignidad / Shepard Sherbell

A través de redes sociales, el exsecretario de Estado calificó la decisión como un agravio a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese enclave.

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Lo que es incomprensible es que se revierta. Eso es una bofetada directa a la memoria de las víctimas”, escribió, recordando que distintos gobiernos habían avanzado en la resignificación del lugar, incluyendo su declaración como monumento nacional durante la administración de Michelle Bachelet y el impulso a su expropiación bajo el mandato de Gabriel Boric.

Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta", expuso.

Desde el Ejecutivo, tras el anuncio, el ministro Poduje detalló: “MINVU no tiene atribuciones para expropiar con ese fin”, señaló en su cuenta de X, citando normativas vigentes que, según explicó, impedían concretar la medida.

Además, sostuvo que estas advertencias ya habían sido realizadas por organismos técnicos en el gobierno anterior.

El ministro también vinculó la decisión a la estrechez fiscal que enfrenta la cartera, cuyo presupuesto para 2026 se encuentra altamente comprometido.

En ese contexto, enfatizó que la prioridad estará en la construcción de viviendas y programas habitacionales, dejando fuera iniciativas consideradas de alto costo. “No voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa”, afirmó previamente.

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