;

Ministra Duco defiende el rodeo como “deporte nacional” y llama a “crear un plan de desarrollo a futuro”

La autoridad defendió la tradición, pero organizaciones animalistas cuestionaron su postura.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

La ministra del Deporte, Natalia Duco, participó este domingo en la jornada de cierre del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, tradicionalmente conocido como el “Champion”, realizado en la Medialuna Monumental de Rancagua.

En la instancia, la autoridad, que acompañó al Presidente José Antonio Kast, manifestó su respaldo a la disciplina, destacando su relevancia en la cultura chilena.

“Es un deporte nacional”, afirmó la secretaria de Estado en la instancia, subrayando además la necesidad de generar un trabajo coordinado para su fortalecimiento. En esa línea, planteó la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta con la Federación del Rodeo.

Revisa también

ADN

La invitación es a que nos reunamos, empecemos a trabajar juntos y desarrollemos iniciativas concretas”, sostuvo. Asimismo, agregó que uno de los primeros pasos debiera ser profundizar en los aspectos técnicos de la actividad para evaluar futuras regulaciones y diseñar una hoja de ruta.

“No todos los deportes logran convocar a tantas personas. Eso habla del cariño que existe por el rodeo, por las tradiciones y por el deporte en general”, señaló.

De acuerdo con antecedentes históricos, el rodeo chileno fue declarado deporte nacional en 1962 mediante un oficio del entonces Consejo Nacional de Deportes junto al Comité Olímpico de Chile.

Sin embargo, desde el punto de vista legal vigente, la única disciplina que cuenta con el reconocimiento formal de “deporte nacional” es la rayuela. Este estatus fue establecido en 2014 con la promulgación de la Ley N°20.777, que además permitió su promoción como patrimonio cultural y su acceso a financiamiento estatal.

“Maltrato animal”

Tras los dichos de Duco, organizaciones animalistas como Animal Libre cuestionaron el respaldo institucional al rodeo. “Emplazamos a las autoridades a dejar su apoyo político a una práctica basada en el maltrato animal”, señaló su fundador, Mauricio Serrano Palma.

En redes sociales, el tema generó una ola de reacciones divididas. Mientras algunos defendieron el rodeo como parte de las tradiciones del país, otros rechazaron su clasificación como deporte.

Comentarios como “no es deporte, es maltrato” o “la tortura no es deporte” se multiplicaron, evidenciando la tensión que genera esta práctica en la opinión pública.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad