Ministra Duco defiende el rodeo como “deporte nacional” y llama a “crear un plan de desarrollo a futuro”

La ministra del Deporte, Natalia Duco, participó este domingo en la jornada de cierre del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, tradicionalmente conocido como el “Champion”, realizado en la Medialuna Monumental de Rancagua.

En la instancia, la autoridad, que acompañó al Presidente José Antonio Kast, manifestó su respaldo a la disciplina, destacando su relevancia en la cultura chilena.

“Es un deporte nacional”, afirmó la secretaria de Estado en la instancia, subrayando además la necesidad de generar un trabajo coordinado para su fortalecimiento. En esa línea, planteó la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta con la Federación del Rodeo.

“La invitación es a que nos reunamos, empecemos a trabajar juntos y desarrollemos iniciativas concretas”, sostuvo. Asimismo, agregó que uno de los primeros pasos debiera ser profundizar en los aspectos técnicos de la actividad para evaluar futuras regulaciones y diseñar una hoja de ruta.

“No todos los deportes logran convocar a tantas personas. Eso habla del cariño que existe por el rodeo, por las tradiciones y por el deporte en general”, señaló.

De acuerdo con antecedentes históricos, el rodeo chileno fue declarado deporte nacional en 1962 mediante un oficio del entonces Consejo Nacional de Deportes junto al Comité Olímpico de Chile.

Sin embargo, desde el punto de vista legal vigente, la única disciplina que cuenta con el reconocimiento formal de “deporte nacional” es la rayuela. Este estatus fue establecido en 2014 con la promulgación de la Ley N°20.777, que además permitió su promoción como patrimonio cultural y su acceso a financiamiento estatal.

“Maltrato animal”

Tras los dichos de Duco, organizaciones animalistas como Animal Libre cuestionaron el respaldo institucional al rodeo. “Emplazamos a las autoridades a dejar su apoyo político a una práctica basada en el maltrato animal”, señaló su fundador, Mauricio Serrano Palma.

En redes sociales, el tema generó una ola de reacciones divididas. Mientras algunos defendieron el rodeo como parte de las tradiciones del país, otros rechazaron su clasificación como deporte.

Comentarios como “no es deporte, es maltrato” o “la tortura no es deporte” se multiplicaron, evidenciando la tensión que genera esta práctica en la opinión pública.