Negligencia en el SML: familia buscó a joven por 75 días mientras su cuerpo estaba en la institución sin identificar

Una serie de errores administrativos y falta de coordinación por parte del Servicio Médico Legal (SML) ha quedado al descubierto tras una acción judicial emprendida en su contra.

Se trata de una querella realizada por Mónica Gutiérrez ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, denunciando una cadena de omisiones que mantuvieron el cuerpo de su hijo, Luis Felipe Correa, sin ser identificado por más de dos meses.

El rastro del joven se perdió el pasado 21 de agosto en la ciudad de Viña del Mar. Desde ese instante, su familia inició un desesperado periplo por comisarías y oficinas del Ministerio Público, sin obtener respuestas concretas.

Bajo ese escenario cargado de incertidumbre, la familia se enfrentaba a una contradicción logística difícil de explicar. Los restos de Correa ingresaron a las dependencias del SML el mismo 21 de agosto.

Sin embargo, la institución fue incapaz de identificarlo durante 75 días, periodo en el cual su madre agotaba recursos para encontrarlo vivo.

Fue recién el 4 de noviembre cuando el fiscal asignado al caso notificó a Gutiérrez sobre el hallazgo. Según los antecedentes del caso, el persecutor incluso habría manifestado desconocer los pormenores del traslado desde la Región de Valparaíso hacia Santiago.

La querella no solo apunta al SML por la demora en los peritajes de identificación, sino que extiende la responsabilidad a los organismos del sistema de justicia y seguridad.

La acción legal cuestiona el rol de la Fiscalía y el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

Para la defensa de la familia, existió una negligencia inexcusable en la gestión de la información entre estas entidades, lo que impidió un cruce de datos básico que habría terminado con la angustia de la búsqueda de manera inmediata.