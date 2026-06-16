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Hombre muere electrocutado tras escalar poste de alta tensión en Talcahuano: investigan presunto robo de cables

La víctima, de 30 años, fue encontrada en plena vía pública. La PDI indaga si intentaba sustraer cables de cobre cuando sufrió la descarga eléctrica.

Juan Castillo

Agencian Uno

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Un hombre de 30 años murió durante la mañana del pasado lunes tras sufrir una descarga eléctrica en la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima habría escalado un poste de alta tensión antes de caer a la vía pública.

El cuerpo fue encontrado por transeúntes, quienes alertaron de inmediato al personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU). Los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar, pero solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre.

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PDI investiga presunto intento de robo de cables de cobre

La Fiscalía de Flagrancia asumió la investigación e instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción. Los peritajes buscan determinar las circunstancias exactas en que se produjo la descarga eléctrica y la posterior caída desde la estructura.

Según los primeros antecedentes recabados en el sitio del suceso, la víctima habría portado herramientas asociadas al corte de suministros, elemento que forma parte de las diligencias en curso.

El comisario Cristóbal Ramírez, de la BH Concepción, explicó que “de acuerdo a los antecedentes por testigos en el lugar, así como registros gráficos, se pudo establecer que la víctima escaló a un poste de alta tensión con aparente intención de robar cables de cobre”.

El funcionario policial agregó que, mientras se encontraba en la estructura, el hombre “por circunstancias que son causas de la investigación, sufrió una electrocución y posterior caída”.

Tras las primeras diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado hasta dependencias del Servicio Médico Legal (SML), donde se realizará la autopsia correspondiente.

La investigación deberá establecer la dinámica completa del hecho, el tipo de elementos que portaba la víctima y si existieron otras personas involucradas en el sector al momento del accidente.

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