Tras dos meses de búsqueda: confirman muerte de estudiante desaparecido de la Universidad de Chile

La comunidad universitaria lamentó el fallecimiento de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de la Universidad de Chile que permanecía desaparecido desde fines de agosto, cuando fue visto por última vez en Viña del Mar.

Según los primeros antecedentes, el joven de 25 años salió de su casa en San Bernardo para visitar a una amiga, pero nunca llegó a destino. Su última ubicación lo situó en Avenida Perú con 6 Norte, en el borde costero de la ciudad.

Durante las semanas siguientes, su familia encabezó una intensa búsqueda en la zona y denunció la falta de apoyo institucional en las primeras etapas de la investigación.

“Ha sido angustiante, desesperante, con pocos resultados porque no tenemos los recursos”, relató su padre, José Luis Correa, en conversación con T13.

La madre del joven, Mónica Gutiérrez, también que recibieron llamadas falsas de origen extranjero exigiendo $15 millones a cambio de la supuesta liberación de su hijo.

Revisa también 710 fiscales realizan jornada de reflexión y paro para visibilizar sobrecarga y exigir mejoras laborales

Por su parte, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile confirmó el deceso a través de un comunicado en redes sociales, expresando sus condolencias a la familia y comunidad académica.

Las causas del fallecimiento están siendo investigadas por la Fiscalía, mientras la familia exige que se esclarezcan los hechos y se revisen los protocolos de búsqueda temprana para evitar demoras en casos de desaparición.