SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor registrado en la costa de la Isla Robinson Crusoe

En horas de la mañana de este martes 16 de junio, un temblor se registró en las costas de Chile.

Según informó Senapred, este movimiento telúrico tuvo su epicentro a 468 kilómetros al suroeste de la Isla Robinson Crusoe, en pleno océano, y tuvo una magnitud de 5.0.

En ello, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“SHOA indica que sismo, magnitud 5.0 a 468 km al SO de Isla Robinson Crusoe, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informaron.